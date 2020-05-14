AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أندية تركية تسعى لـ ضم عمرو وردة عقب رحيله عن لاريسا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:56 م
عمرو ورده
عمرو ورده
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت بعض الصحف اليونانية عن سعى بعض الاندية التركية في ضم عمرو وردة نجم فريق لاريسا اليوناني السابق المعار من باوك اليوناني عقب فسخ تعاقده مع النادي.
 

وأكدت صحيفة ميترو سبورت أن هناك عددا من الاندية التركية تراقب اللاعب المصري وتجمع المعلومات عنه من اجل ضمه خلال الفترة المقبلة.


وأضافت الصحيفة أن كلا من ناديا سيفا سبور ومالاطيا سبور التركيين يراقبان اللاعب خلال الفترة الحالية.




وكان نادي لاريسا اليوناني، أعلن أمس الأربعاء، عن الأسباب الحقيقية، وراء فسخ التعاقد مع المحترف الدولي المصري عمرو وردة.


وأشارت بعض التقارير الصحفية الى استغناء لاريسا عن عمرو وردة بسبب مشاكل تأديبية خطيرة. 




وقال نادي لاريسا في بيان رسمي له اليوم ان السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع الجناح المصري عمرو وردة، وإنهاء إعارته من نادي باوك  ثيسالونيكي بطل الدوري اليوناني، هو تغيبه عن المران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير.. فريق يوناني يخطط للتعاقد مع عمرو وردة نهائيا

بعد عدم ضمه للمنتخب.. عمرو وردة يستعد لخطوة مصيرية في حياته الكروية

مدرب لاريسا يشيد بـ عمرو وردة.. ويؤكد: طفل بمعنى الكلمة

عمرو وردة يكشف حقيقة رفضه تجديد تعاقده مع باوك اليوناني

ليست مشكلة أخلاقية.. تعليق عمرو وردة بعد استغناء نادي لاريسا عنه

مبيحرمش.. طرد عمرو وردة من لاريسا يكمل مسلسل تاريخ أزماته خارج المستطيل الأخضر

ترشيحاتنا

أول رد فعل من وائل جمعة عقب هجوم خالد الغندور

انضباط الأسواق .. ماذا يعني قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة

تحرك عاجل من البرلمان بسبب كارتة طريق السويس / القاهرة

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الآن ؟ .. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي.. قرار إجباري على جميع العاملين.. ومصير سعد سمير مع القلعة الحمراء

لإنقاذ الليرة من الانهيار.. تركيا تطلب المساعدة من قطر ودول أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 شباب يعتدون على مسن بـ بريطانيا.. وفيديو متداول يفضحهم.. شاهد

صحيفة بريطانية: عقار شائع لعلاج الاكتئاب قد يخفف من حدة أعراض كورونا

من فرح بنت أختها.. أروى بفستان أنيق يبرز جمالها