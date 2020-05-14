أندية تركية تسعى لـ ضم عمرو وردة عقب رحيله عن لاريسا

كشفت بعض الصحف اليونانية عن سعى بعض الاندية التركية في ضم عمرو وردة نجم فريق لاريسا اليوناني السابق المعار من باوك اليوناني عقب فسخ تعاقده مع النادي.
وأكدت صحيفة ميترو سبورت أن هناك عددا من الاندية التركية تراقب اللاعب المصري وتجمع المعلومات عنه من اجل ضمه خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن كلا من ناديا سيفا سبور ومالاطيا سبور التركيين يراقبان اللاعب خلال الفترة الحالية.
وكان نادي لاريسا اليوناني، أعلن أمس الأربعاء، عن الأسباب الحقيقية، وراء فسخ التعاقد مع المحترف الدولي المصري عمرو وردة.
وأشارت بعض التقارير الصحفية الى استغناء لاريسا عن عمرو وردة بسبب مشاكل تأديبية خطيرة.
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وقال نادي لاريسا في بيان رسمي له اليوم ان السبب الحقيقي وراء فسخ التعاقد مع الجناح المصري عمرو وردة، وإنهاء إعارته من نادي باوك ثيسالونيكي بطل الدوري اليوناني، هو تغيبه عن المران.