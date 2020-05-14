أندية تركية تسعى لـ ضم عمرو وردة عقب رحيله عن لاريسا

كشفت بعض الصحف اليونانية عن سعى بعض الاندية التركية في ضم

أعلن أمس الأربعاء، عن الأسباب الحقيقية، وراء فسخ التعاقد مع المحترف الدولي المصري عمرو وردة. وكان نادي لاريسا اليوناني، أعلن أمس الأربعاء، عن الأسباب الحقيقية، وراء فسخ التعاقد مع المحترف الدولي المصري عمرو وردة.









وأشارت بعض التقارير الصحفية الى استغناء لاريسا عن عمرو وردة بسبب مشاكل تأديبية خطيرة.















