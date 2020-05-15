مجدي أحمد علي: السينما كانت التسلية الوحيدة في طفولتنا وشبابنا.. فيديو

قال المخرج مجدى أحمد على، بدأت في دخول السينما في التاسعة من عمرى وتغيرت طفولتي بعد وفاه والدي، مؤكدا أن السينما كانت التسلية الوحيدة في طفولتنا وشبابنا.



وأضاف علي خلال لقاء له ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن مدرس التاريخ فتح لنا آفاقا جديدة لعالم السينما.



وتابع المخرج مجدي أحمد علي أنه كان هناك العديد من المراكز الثقافية في مصر التي كانت تتيح الأفلام العالمية مجانا.



وأضاف قائلا: أنني التحقت بكلية الهندسة في المرحلة الجامعية ولكنني وجدت صعوبة في الاستمرار بها وحولت لكلية الصيدلة وكنت رئيس اتحاد الطلبة وفي اللجنة الفنية.



وقال: إنني بعد التخرج تقدمت للالتحاق بمعهد السينما وحمدين صباحي تقدم معي لكنه لم يتم قبوله.

