AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجدي أحمد علي: السينما كانت التسلية الوحيدة في طفولتنا وشبابنا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:02 ص
المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي
Advertisements
محمود محسن
قال المخرج مجدى أحمد على، بدأت في دخول السينما في التاسعة من عمرى وتغيرت طفولتي بعد وفاه والدي، مؤكدا أن السينما كانت التسلية الوحيدة في طفولتنا وشبابنا.

وأضاف علي خلال لقاء له ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن مدرس التاريخ فتح لنا آفاقا جديدة لعالم السينما.

وتابع المخرج مجدي أحمد علي أنه كان هناك العديد من المراكز الثقافية في مصر التي كانت تتيح الأفلام العالمية مجانا.

وأضاف قائلا: أنني التحقت بكلية الهندسة في المرحلة الجامعية ولكنني وجدت صعوبة في الاستمرار بها وحولت لكلية الصيدلة وكنت رئيس اتحاد الطلبة وفي اللجنة الفنية.

وقال: إنني بعد التخرج تقدمت للالتحاق بمعهد السينما وحمدين صباحي تقدم معي لكنه لم يتم قبوله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر

في ذكرى رحيل ناهد شريف.. تعرف على قصة زواجها السري من كمال الشناوي

فى ذكرى رحيل ناهد شريف.. قصة استنزافها ماديا من زوجها اللبناني أثناء مرضها

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

إدوارد لـ شيخ الحارة: غيرت طائفتي الدينية عشان مراتي.. وفيلم أحاسيس خسرني جمهورى.. وبكاء شديد لهذا السبب

منظمة الصحة العالمية تصحح معلومات وسلوكيات خاطئة حول فيروس كورونا

قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

شاهد.. امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة.. صور

بعد ظهوره فى الاختيار .. حكاية الشهيد رامي حسانين صائد التكفيريين في شمال سيناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج