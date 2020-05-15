طلب إحاطة لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية للكليات العسكرية

قال النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم ووزير التعليم العالى بشأن إدخال الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا التعليم فى المناهج الدراسية للكليات العسكرية.

وأشار ندا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كل دول العالم أصبحت تتعامل بنظام الرقمنة، وبالتالى فلابد من إدخال هذا النظام للتدريس فى الكليات العسكرية.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأسبوع الماضى، بعد الانتهاء من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من أصل 241 مادة، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 17 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية.

كما وافق البرلمان في جلسته ، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وفرض رسوم على البنزين والسولار.