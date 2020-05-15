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بين الناس

سكان منطقة الموقف الشوادر بقنا يستغيثون لتوصيل الصرف الصحي

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن محمد عبد العزيز محمد، من أهالى منطقة الموقف الشوادر بمدينة قوص في محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتوصيل الصرف الصحى للمنطقة .

 

وطالب المسئولين بتوصيل الصرف الصحى للمنطقة، خاصة مع انتشار الرائحة الكريهة والحشرات والخوف من العدوى بسبب عدم توافر خدمة الصرف.

 

التواصل مع القارئ 01001695495 – 01064486804

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 

 

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