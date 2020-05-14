وفاة قيادي في نظام الرئيس السوداني السابق بـ كورونا

كشفت السلطات السودانية، اليوم الخميس، عن وفاة قيادي في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت النيابة العامة السودانية إن الشريف عمر بدر، القيادي في نظام البشير، كان محتجزا في قسم العاصمة السودانية الخرطوم، قبل ان يحال إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





واضافت أنه توفي، متأثيرا بالفيروس فجر اليوم الخميس.





وأكدت النيابة العامة رفضها لجوء بعض الجهات إلى استغلال وفاة الشريف بدر لأغراض سياسية.





يذكر أن القيادي في نظام الرئيس السوداني السابق، كان يحاكم بتهم الفساد إلى جانب عمر البشير.