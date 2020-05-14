AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة قيادي في نظام الرئيس السوداني السابق بـ كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 10:43 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت السلطات السودانية، اليوم الخميس، عن وفاة قيادي في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وقالت النيابة العامة السودانية إن الشريف عمر بدر، القيادي في نظام البشير، كان محتجزا في قسم العاصمة السودانية الخرطوم، قبل ان يحال إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

واضافت أنه توفي، متأثيرا بالفيروس فجر اليوم الخميس. 

وأكدت النيابة العامة رفضها لجوء بعض الجهات إلى استغلال وفاة الشريف بدر لأغراض سياسية.

يذكر أن القيادي في نظام الرئيس السوداني السابق، كان يحاكم بتهم الفساد إلى جانب عمر البشير.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إعلانها منطقة كوارث.. الجيش الأمريكي ينتشر في مدينة نيويورك لمواجهة كورونا

تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات فى السودان

السودان يقرر تمديد حظر التجول 3 أسابيع جديدة

ترشيحاتنا

مها أحمد تنشر صور ابنها على فراش المرض

استئناف التدريبات.. تفاصيل اجتماع مهم بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ ورينيه فايلر

رامز جلال يكشف المستور.. بوسي تتسبب في إلغاء فقرة من رامز مجنون رسمي

غيرت محل إقامتها.. تفاصيل القبض على مودة الأدهم داخل كمبوند فى 6 أكتوبر

مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة اتسرق علنا.. وهذا سر لقب مقشة

أول رد فعل من وائل جمعة عقب هجوم خالد الغندور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من المنزل

قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

4 شباب يعتدون على مسن بـ بريطانيا.. وفيديو متداول يفضحهم.. شاهد