أسباب انحراف السيارة عند رفع يدك من عجلة القيادة

يعتبر فقدان اتزان السيارة أثناء القيادة على الطريق هو من أكثر الأعطال التي تواجه السائقين وتؤثر على سلامة القيادة لأن تنحرف يمينا ويسارا عند رفع اليدين من على عجلة السيارة.



وهذا الاختلال في السيارة يؤدي إلى انحراف العجل ويرجع إلى عدة أسباب أهمها القيادة على طرق غير ممهدة لفترة طويلة أو بسبب المطبات بالطريق والسير فوقها بشكل غير صحيح مما يحمل السيارة أوزان ثقيلة ويتلف جزءا من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة.



ومن أكثر الأسباب أيضا هي تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة سواء كانت هذه الإطارات كبيرة أو صغيرة وتعرض هذه الإطارات للتهالك.



إذا تعرضت السيارة لحادث ما فإن آثاره تمتد إلى العديد من أجزاء نظام التعليق، بالإضافة إلى تعرض الشاسية للاعوجاج، وهو ما يسبب فقدان توازن السيارة.



أما بالنسبة لعدم ضبط توازن وزوايا العجلات فهي من أبرز المشاكل في السيارة التي تسبب انحراف السيارة، لذلك يجب ضبط زوايا العجل بالأجهزة الخاصة بذلك وطبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة حرصا على سلامتك.

