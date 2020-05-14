AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب انحراف السيارة عند رفع يدك من عجلة القيادة

الخميس 14/مايو/2020 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يعتبر فقدان اتزان السيارة أثناء القيادة على الطريق هو من أكثر الأعطال التي تواجه السائقين وتؤثر على  سلامة القيادة لأن تنحرف يمينا ويسارا عند رفع اليدين من على عجلة السيارة.

وهذا الاختلال في السيارة يؤدي إلى انحراف العجل ويرجع إلى عدة أسباب أهمها القيادة على طرق غير ممهدة لفترة طويلة أو بسبب المطبات بالطريق والسير فوقها بشكل غير صحيح مما يحمل السيارة أوزان ثقيلة  ويتلف جزءا من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة.

ومن أكثر الأسباب أيضا هي تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة سواء كانت هذه الإطارات كبيرة أو صغيرة وتعرض هذه الإطارات للتهالك.

إذا تعرضت السيارة لحادث ما فإن آثاره تمتد إلى العديد من أجزاء نظام التعليق، بالإضافة إلى تعرض الشاسية للاعوجاج، وهو ما يسبب فقدان توازن السيارة.

أما بالنسبة لعدم ضبط توازن وزوايا العجلات فهي من أبرز المشاكل في السيارة التي تسبب انحراف السيارة، لذلك يجب ضبط زوايا العجل بالأجهزة الخاصة بذلك وطبقا لمقاسات الشركة المصممة للسيارة حرصا على سلامتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أجزاء رئيسية في السيارت تتلفها المطبات .. تعرف عليها

علامات تدل على تلف المساعدين فى السيارة.. لا تتجاهلها

أسباب اهتزاز السيارة عند سرعة 120

تعرف على أسباب أصوات طقطقة السيارة في المطبات

تعرف على علامات تلف المساعدين

خبراء: تركيب الإطارات الجديدة في الخلف أفضل لأداء السيارة

ترشيحاتنا

تعرف على ضيف رامز مجنون رسمي اليوم الخميس

فرنسا تسجل ارتفاعا حادا في عدد وفيات كورونا اليوم

إدوارد لـ شيخ الحارة: غيرت طائفتي الدينية عشان مراتي.. وفيلم أحاسيس خسرني جمهورى.. وبكاء شديد لهذا السبب

أستاذ فيروسات: مصر فى المرحلة الثالثة من فيروس كورونا الغامض والمعقد

استئناف التدريبات.. تفاصيل اجتماع مهم بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ ورينيه فايلر

من فرح بنت أختها.. أروى بفستان أنيق يبرز جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من المنزل

قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

4 شباب يعتدون على مسن بـ بريطانيا.. وفيديو متداول يفضحهم.. شاهد