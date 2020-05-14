تامر أمين: الصحة أعلنت استمرار إغلاق المدارس والمقاهي والملاهي في خطة التعايش مع كورونا

وزارة الصحة أعلنت خطة التعايش مع فيروس كورونا ، والتي تؤكد أن الدولة سوف تعود طبيعتها مجددا ولكن مع وجود فيروس كورونا. قال الإعلامي تامر أمين، إنالصحةأعلنتالتعايشإلى





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،: "الحياة سوف تعود تدريجيا إلى طبيعتها ولكن مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع تامر أمين: " وزارة الصحة أعلنت استمرار غلق المدارس والجامعات والمقاهي والكافيهات والملاهي والسينما في خطة التعايش مع فيروس كورونا".





وأكمل تامر أمين : "خطة التعايش أكدت ضرورة ارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة".



