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تامر أمين: الصحة أعلنت استمرار إغلاق المدارس والمقاهي والملاهي في خطة التعايش مع كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:17 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن وزارة الصحة أعلنت خطة التعايش مع فيروس كورونا، والتي تؤكد أن الدولة سوف تعود إلى طبيعتها مجددا ولكن مع وجود فيروس  كورونا.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،: "الحياة سوف تعود تدريجيا إلى طبيعتها ولكن مع اتباع الإجراءات  الاحترازية والوقائية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع تامر أمين: "وزارة الصحة أعلنت استمرار غلق المدارس والجامعات والمقاهي والكافيهات والملاهي والسينما في خطة التعايش مع فيروس كورونا".

وأكمل تامر أمين: "خطة التعايش أكدت ضرورة ارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة".

ولفت تامر أمين: "الحكومة تفكر في سن قانون يلزم المواطنين بارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات العامة  وتوقيع غرامات على المخالفين".
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