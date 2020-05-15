هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على العين؟ طبيب عيون يوضح

قال الدكتور محمد الشافعي ، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ، إن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في مشاكل صحية تؤثر في وظائف الجسم، ومن بين هذه الأعضاء العين، مشيرًا إلى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تلف الجسم ببطء على مدى سنوات قبل الشعور بالأعراض.





وأضاف، الشافعي، لـ"صدى البلد"، أن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نزيف أسفل الملتحمة تقل حدته بعد مرور عدة أيام، وحدوث جلطات دموية صغيرة في عدة أطراف من الشبكية، وارتشاح الشبكية بحيث يؤثر علي مركز الابصار وقد يسبب فقدان حدة البصر.





وتابع، كما أن الأعراض منها اعتلال العصب البصري، بحيث يتسبب في الشعور بالزغللة، وارتفاع ضغط الدم بشكلٍ مفاجئ، يسبب فقدان الرؤية لثوان معدودة، ثم عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن من العوامل التي تزيد من الخطر، مدة المرض، وعدم ضبط مستوى السكر في الدم، وجود اختلال في وظائف الكلى.





ونصح، مدرس مساعد طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، مرضى ارتفاع ضغط الدم بقياس ضغط الدم باستمرار، فضلاً عن فحص قاع العين كل 6 شهور، وتصوير قاع العين بأشعة صبغية وأشعة مقطعية إذا لزم الأمر.





وأشار الشافعي، إلى أن من أهم طرق وقاية العين، المواظبة على تناول أدوية ضبط الضغط، الالتزام بالوزن المثالي، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، عدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم، تجنب الدهون الضارة.





وأكد مدرس مساعد طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، على أهمية شرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم، تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، ومضادات ومضادات الأكسدة، وفيتامين أ.