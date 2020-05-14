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أخبار العالم

السبع الكبار.. تعرف على أكبر دول العالم من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 300 ألف حالة وفاة.


وأظهرت بيانات موقع "وورلد ميتر" أن عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بلغ أكثر من 4 ونصف مليون "4,508,650" حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 302,322 ألف وفاة حول العالم.


وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 1,697,478 شخصا.


وتشير البيانات إلى تغييرات طرأت على ترتيب الدول حول العالم في معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقدمت فرنسا على إسبانيا في عدد الوفيات.


وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الأعلى وفيات بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت 86,599 حالة وفاة، فيما جاءت بعدها بريطانيا مسجلة 33,614 ألف وفاة، وبعدها  إيطاليا مسجلة 31,368 حالة وفاة.


وفي المركز الرابع جاءت فرنسا بعدد وفيات وصل إلى 27,425 ألف وفاة، فيما سجلت اسبانيا 27,321 ألف وفاة.


وجاءت بعدهم البرازيل مسجلة 13618 حالة وفاة، ثم بلجيكا التي سجلت 8903 حالة وفاة.

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