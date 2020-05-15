أفضل 7 تابلت تقدر تشتريهم لأطفالك فى 2020.. صور

تعد أجهزة التابلت أداة رائعة للترفيه والتعلم عن بعد، ما يجعلها أحسن هدية للأطفال فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم، حيث أصبح الصغار يستخدمون الإنترنت لمشاهدة المحتوى الترفيهي مثل يويتيوب، وأيضًا لممارسة الألعاب.





ويقدم موقع صدى البلد الإخباري نظرة على أفضل أجهزة تابلت فى 2020، التى تؤدى مجموعة متنوعة من المهام حسب إختيارك، مع الأخذ في الإعتبار لحجم الشاشة والأسعار وقدرات الجهاز فى تشغيل الألعاب.





Samsung Galaxy Tab A 8.4 -1





عندما يتعلق الأمر باختيار أجهزة سامسونج للأطفال، فإن الرهان الأكثر أمانًا هى سلسلة Galaxy Tab A، ويأتي تابلت جالاكسى A 8.4 بشاشة قياس 8.4 بوصة، و بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللى أمبير وبسعر 279 دولار أمريكي، كما يدعم الجهاز خاصية Samsung Kids، وهي ميزة تتيح للآباء متابعة تصفح الأطفال على الإنترنت.





2- Apple iPad Mini 5









يأتي الجهاز بشاشة Retina مذهلة بقياس 7.9 بوصة، بما في ذلك دعمًا لـ Apple Pencil، ومعالج A10 السريع، مع كاميرات بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.4، و عدم وجود ميزة بصمة الوجه FaceID، و بسعر 399 دولار.





3- Amazon Fire HD 8









يحتوي جهاز أمازون 8 على أدوات تحكم للوالدين سهلة والكثير من المحتوى الملائم للأطفال الذي يمكن الوصول إليه عبر اشتراك Amazon FreeTime Unlimited، حيث يمكن الإستمتاع بالكتب والألعاب والتطبيقات التعليمية والأفلام، وعندما نتحدث عن تابلت بميزانية محدودة فإن Fire HD 8 متوفر بسعر 80 دولار.





4- Apple iPad 2019









يأتى Apple iPad 2019 بشاشة قياس 10.5 بوصة من نوع IPS LCD، ومعالج Apple A12 Bionic بقوة 2.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعات 64 و 256 جيجابايت، مع كاميرا أساسية دقة 8 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، وبطارية سعة 8134 مللى أمبير، و بسعر 550 دولار.





5- Amazon Fire HD 10









يأتى جهاز Amazon Fire HD 10 بشاشة قياس 10.1 بوصة من نوع IPS LCD، ومعالج Mediatek MT8173 بقوة 2.1 جيجاهرتز، و (رام) سعة 2 جيجا، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 32 و 64 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 2 ميجابيكسل وبطارية سعة 3830 مللى أمبير، بسعر 170 يورو.





6- Samsung Galaxy Tab S6









يأتى جهاز Galaxy Tab S6 بشاشة قياس 10.5 بوصة، ومعالج Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 و 5 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية سعة 7040 ميللى أمبير، ويبلغ سعره 600 يورو.





7- Apple iPad Pro 12.9 - 2020



