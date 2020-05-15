وزير التعليم: مؤتمر صحفي الأحد المقبل لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن أداء الامتحانات علي هيئة أبحاث تجربة جديدة حتى على الإدارات المدرسية، موضحا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة إدمو أو غيرها لذا قد يتكلف الطالب تقديمه ورقيا.
وأوضح " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" والمذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن القاعدة الثابتة تسليم الأبحاث ورقيا او إلكترونيا ، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها.
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وتابع قائلا :"سيكون هناك مؤتمر صحفى يوم الأحد القادم وسيتم الإعلان عن استعدادات لامتحانات الثانوية العامة بحضور رئيس الوزراء ، وإعلان سبل التعامل مع فيروس كورونا ".
ولفت" وزير التربية والتعليم" إلى أن هناك اجتماع تم اليوم بين وزراء التعليم فى 52 دولة بالمنطقة العربية لمناقشة النظام التعليمى بالدول في ظل أزمة كورنا منهم دول تعقد الامتحانات فى موعدها مثل مصر .
وأضاف :"مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي لم يوجد فيها طالب واحد لم يستكمل عامه دراسي نظاميا ، كما نحاول حل مشكلة مدارس الفرنساوى حيث ترجمة التكليفات مرتفعة جدا لذا نحاول حل تلك الأزمة ".