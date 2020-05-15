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أخبار البلد

بالأسماء.. 12 شهيدا من الأطباء في جيش مصر الأبيض

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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محمد غالي
نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور كارم محمود رئيس قسم الباطنه بمستشفي الأقصر الدولى والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت النقابه، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، تزايد طبقا للبيانات الواردة.

وأضافت النقابة: أن بلغ إجمالي عدد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا المستجد، 12 طبيبا "اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، وآخر خارج مصر، وآخر سوري الجنسية".

وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:

 أحمد اللواح

 سونيا عبد العظيم

 جبريل على يوسف

 طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت

 ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

احمد عزت دراز

حسان السوري.. سوري الجنسية

ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة

كارم محمود رئيس قسم الباطنه بمستشفي الأقصر الدولى
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