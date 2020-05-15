بعد سنوات من الخلافات..غادة عبد الرازق تتغزل في هيفاء وهبي

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أحدث جلسة تصوير لها.





وكتبت غادة عبد الرازق على صورة هيفاء وهبي :" ايه القمر ده"، لتعيد هيفاء وهبي نشر الصورة.





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وكانت العلاقة بين هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق ليست على ما يرام لسنوات طويلة بسبب فيلم " دكان شحاتة" الذي جمعهما، حيث أكدت كل منهما أن هي بطلة العمل لتحدث قطيعة.



