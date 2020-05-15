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فن

بعد سنوات من الخلافات..غادة عبد الرازق تتغزل في هيفاء وهبي

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:05 ص
غادة عبد الرازق و
غادة عبد الرازق و هيفاء وهبي
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أحدث جلسة تصوير لها. 

وكتبت غادة عبد الرازق على صورة هيفاء وهبي :" ايه القمر ده"، لتعيد هيفاء وهبي نشر الصورة. 

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وكانت العلاقة بين هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق ليست على ما يرام لسنوات طويلة بسبب فيلم " دكان شحاتة" الذي جمعهما، حيث أكدت كل منهما أن هي بطلة العمل لتحدث قطيعة. 

يشار إلى أن غادة عبد الرازق تنافس في الماراثون الرمضاني بمسلسل " سلطانة المعز"، بينما تغيبت هيفاء وهبي عن الدراما الرمضانية بسبب توقف تصوير المسلسلات في لبنان إثر انتشار فيروس كورونا لذلك أطيح بمسلسلها " اسود فاتح".
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