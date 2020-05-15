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مرأة

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة كندة علوش على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة بصحبة أصالة. 

وظهرت كندة بإطلالة بسيطة بملابس كاجول وبدون مكياج نهائيا وتسريحة شعر بسيطة، والتقطت الصورة مع أصالة بدون مكياج مع نفس تسريحة الشعر.


وكانت كندة تحتضن اصالة وتقف بجانبها وكتبت كندة على الصورة: "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحي قلب كل اللي حواليكي ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال والناس المحبين..".

وانهالت عليها التعليقات مجرد نشرها للصورة " منورين واخرون " مأحلاكم الاتنين " 

وتحتفل اليوم اصالة بعيد ميلادها هي من مواليد  15 مايو 1969.
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مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج

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