مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج





وظهرت كندة بإطلالة بسيطة بملابس كاجول وبدون مكياج نهائيا وتسريحة شعر بسيطة، والتقطت الصورة مع أصالة بدون مكياج مع نفس تسريحة الشعر.





كندة علوش تبهر متابعيها بصورة جديدة بصحبة زوجها اقرأ أيضا :





وكانت كندة تحتضن اصالة وتقف بجانبها وكتبت كندة على الصورة: "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحي قلب كل اللي حواليكي ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال والناس المحبين..".





وانهالت عليها التعليقات مجرد نشرها للصورة " منورين واخرون " مأحلاكم الاتنين "





وتحتفل اليوم اصالة بعيد ميلادها هي من مواليد 15 مايو 1969.