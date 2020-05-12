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فن

كندة علوش تبهر متابعيها بصورة جديدة بصحبة زوجها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:43 م
كندا علوش و عمرو
كندا علوش و عمرو يوسف
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة كندة علوش صورا جديدة لها تجمعها بزوجها عمرو يوسف عبر موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت كندة علوش، تعليقا على الصورة :have agood day everone

ونالت الصورة ردود واسعة من جانب متابعيها ومعجبيها وعلق بعضهم قائلا:

ربنا يخليكم لبعض انتم الاتنين
ربنا يسعدكم ويهينكم يارب
الله عليكم بحبكم اوي
الله يحفظكم

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كانت كندة علوش أوضحت خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة للإعلامية والفنانة إسعاد يونس،  سبب حبها للفنان عمرو يوسف قائلة، مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لانى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى "بتحبى في ايه"، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه في كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختذلها في صفة واحدة وهى أنه "نبيل"، لأن هذا يعنى انه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه.

يذكر أن الفنانة كندة علوش تعاقدت على بطولة حكاية جديدة من مسلسل "إلا أنا" وتحمل اسم مؤقت وهو "ضى القمر" من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدى ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء.
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