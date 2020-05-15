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ثقافة

دار ضم تصدر ثالوث.. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أصدرت دار ضم للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "ثالوث" للقاص والروائي مصطفى جمال، وذلك للاستمرار في سوق النشر وعدم تعطله بسبب أزمة كورونا.

 

ومن أجواء المجموعة: تلك الليلة كنت بالخارج وسط الظلام المغطى لكل شئ من حولى لا أرى سوى الطريق السريع على بعد مسافة منى، المصباح الباهت ذاته الذي ينير فوق رأسى، رغم كل هذا الهدوء والراحة إلا أن فى بعض الأوقات يكون هذا قاتلًا، مدثرًا بملابسى الثقيلة واضعًا بين يدي قدح من القهوة الساخن لتدفئتي حتى سمعت بعض الدقات الغريبة من خلفى جعلتنى أتقيأ القهوة من فمي محاولًا التركيز عن مصدرها.

 

أما عن مصطفى جمال فهو كاتب روائي من مواليد 1996 بمحافظة سوهاج، حصل على ليسنانس تربية لغة إنجليزية، صدرت له عدة أعمال أدبية منها كتاب "من أول السطر"، والمجموعة القصصية "عبث"، ورواية " منزل 54"، وأخيرا المجموعة القصصية "ثالوث".

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