اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء فى فلوريدا.. فيديو

وصرحت المتحدثة الرسمية لإدارة الطيران الفيدرالية كاتلين بيرجن " أن الطيار تحدث إلى مراقبي الحركة الجوية مؤكدا أنه كان يحاول العودة إلى المطار قبل سقوط الطائرة بلحظات.





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