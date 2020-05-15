اصطدام طائرة بخطوط الكهرباء فى فلوريدا.. فيديو

انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك مقطع فيديو مؤسف لحادث تحطم طائرة صغيرة عند تقاطع الطريق في مدينة ميرامار في فلوريدا وأسفر الحادث عن مقتل متدرب جديد داخل الطائرة.
كما كشفت التحقيقات في مركز شرطة فلوريدا أن الطائرة الصغيرة المصطدمة بخطوط الكهرباء على الطريق هي من طراز بايبر PA-34 والتقطت بعض الكاميرات على الطريق لحظات اصطدام الطائرة، ليتم توثيق الحادث بالفيديو.
كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم شرطة ميراما " تانيا رويس" إن الشرطة تمكنت من تحديد هوية متدرب ويدعي " مارك دانييل سكوت يبلغ من العمر 25 عاما وتم الإعلان عن وفاته بعد الحادث بقليل.
كما كشفت التحقيقات في مركز شرطة فلوريدا أن الطائرة الصغيرة المصطدمة بخطوط الكهرباء على الطريق هي من طراز بايبر PA-34 والتقطت بعض الكاميرات على الطريق لحظات اصطدام الطائرة، ليتم توثيق الحادث بالفيديو.
وصرحت المتحدثة الرسمية لإدارة الطيران الفيدرالية كاتلين بيرجن " أن الطيار تحدث إلى مراقبي الحركة الجوية مؤكدا أنه كان يحاول العودة إلى المطار قبل سقوط الطائرة بلحظات.
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وكانت الطائرة تحمل راكبين متدربين وهما الطيار ومدربه الشخصي كما أكدت التحقيقات أن تلك الطائرة تابعة لمركز " وايمان لتعليم الطيران "
كما صرحت المتحدثة الرسمية باسم شرطة ميراما " تانيا رويس" إن الشرطة تمكنت من تحديد هوية متدرب ويدعي " مارك دانييل سكوت يبلغ من العمر 25 عاما وتم الإعلان عن وفاته بعد الحادث بقليل.