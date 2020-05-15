أيمن أشرف: مباراة الترجي في نهائي أفريقيا كانت أشبه بـ الحرب

أكد أيمن أشرف نجم فريق الأهلي أن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذكرى الأسوأ له عبر مشواره الكروي مشددا أن ما حدث كان أشبه بـ " الحرب " .
وأضاف أشرف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن لاعبي الفريق تعرضوا لـ هجوم عنيف من قبل جماهير الترجي حيث أصيب هشام محمد نجم الفريق بإصابة بالغة .
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وتابع ايمن اشرف أن جماهير الترجي كانت تلقي قنابل صوتية طوال المباراة .
أما عن مباراة السوبر المصري أمام الزمالك فأكد أن ما حدث كان أمر سيئ مشددا أن هناك بعض اللاعبين لم يتمكنوا من ضبط أعصابهم.
وأضاف أن لاعبي الزمالك أصدقاء لمعظم لاعبي الأهلي ويلتقون جميعا في المنتخب.