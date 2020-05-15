تداول فيديو لـ أحمد فلوكس أثناء الاعتداء على فرد أمن

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو مسجل للفنان احمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كومبود شهير أثناء محاولته للدخول رغم أنه ليس من سكانه أو يحمل أي دعوة من السكان.





وظهر أحمد فلوكس في الفيديو وهو يتشاجر مع فرد أمن الحراسة الذي رفض دخوله واصر على ذلك، بينما ظهر الفنان الشهير في حالة عصبية ملحوظة.





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وشن رواد فيسبوك هجوما على أحمد فلوكس بسبب تعديه على فرد الأمن مشيرين إلى أنه تصرف غير لائق وعنيف.





وكان أحمد فلوكس قد أثار الجدل بعد ظهوره في برنامج الجريئة وشيخ الحارة بسبب تصريحاته حول طليقته الفنانة هنا شيحة وهجومه على محمد رمضان.



