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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 21.. ياسمين عبد العزيز في ورطة بسبب شريف منير

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:52 ص
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 21 من مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.

يقدم موقع "صدى البلد" في السطور التالية لمتابعي مسلسل "ونحب تاني ليه"، أبرز أحداث الحلقة.

قام الفنان كريم فهمي، بشراء عقد لياسمين عبد العزيز "غالية" كي يصالحها بعد علمها بزيارة تارا عماد، لمنزله، كما قام كريم فهمي بزيارة ياسمين في المنزل.

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واستمر شريف منير، "عبد الله" في حالة فقدان الذاكرة التي توقفت قبل الطلاق من ياسمين عبد العزبز، لذا هو يظن إنهما مازالا متزوجان، لذا هي في مأذق بسبب حالته الصحية.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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