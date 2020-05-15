تقرير مفصل عن هوندا سيتي honda city 2020.. صور

أعلن العملاق الياباني لصناعة السيارات هوندا مؤخرا عن سيارة هوندا سيتي 2020 الجديدة و التي تم إطلاق اول جيل منها عام 1981 فهي ليست بسيارة جديدة علي المستهلك بل يعرفها و يعشقها الكثيرون من عشاق هوندا خصوصا الاجيال السابقة حيث كان امتلاك سيارة هوندا في الثمانينيات هو حلم يراوض الكثيرون و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع تقرير مفصل عن هوندا سيتي 2020 honda city .
مواصفات سيارة هوندا سيتي 2020تأتي السيارة الجديدة هوندا سيتي بمحرك 1500 سي سي 118 حصان 4 سليندر متصل بفتيس اوتوماتيك بنظام الجر الامامي هذا المحرك يمكنة التسارع من 0 – 100 خلال 11,5 ثانية و متوسط إستهلاك الوقود (لتر/100كم) : 7,5 لتر تبلغ سرعتة القصوي 190 كم و تأتي بجنط 17 و مرايات كهربائية و فوجات شبورة و فوانيس ليد.
مواصفات الأمان في هوندا سيتي 2020
هوندا سيتي متاحة بفرمل ABS , توزيع الكتروني للفرامل , f و بها خاصية التوازن الالكتروني ESP و 4 اير باج و نظام إيموبليزر ضد السرقة
و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة .
الرفاهية في هوندا سيتي 2020
و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة .
الرفاهية في هوندا سيتي 2020
تأتي السيارة هوندا سيتي بنظام صوتي محيطي و AUX و USB و قد حصلت على شبكة أمامية نحيفة التصميم في منتصفها شعار شركة هوندا اليابانية تعمل على تهوية محرك السيارة وعلى جانبيها مصابيح أمامية بتقنية LED عالية الجودة وبها مصابيح ضباب عالية الأداء .
داخلية هوندا سيتي
جاءت السيارة هوندا سيتي 2020 من الداخل بمقصورة متوسطة الحجم تتميز بفرش جلد بالإضافة إلى تصميم مميز للكونسول الوسطي والدركسون الأمامي، فقد جاء الدركسون الأمامي بعدة أزرار للتحكم في أنظمة السيارة، ذلك مع التابلوة الأمامي الذي حصل على شاشة جديدة بتصميم مميز وتقنية عالية الجودة، وقد حصل أيضًا على فتحات مكيف تعمل على تغطية السيارة بشكل جيد.
و تأتي السيارة honda city من الخلف ايضا متاحة بفوانيس LED عالية الجودة ومعها مصابيح ضباب عالية الأداء، ذلك مع لمسات من الكروم اللامع تعطي مظهر أنيق لخلفية السيارة، بالإضافة إلى المصد الخلفي الذي يحمل بداخله مخارج لعوادم الوقود.