صحف الإمارات اليوم.. الملايين حول العالم يصلون من أجل إنقاذ البشرية من وباء كورونا.. سلوفينيا تعلن انتهاء الفيروس.. واللقاح المرتقب يثير أزمة بين الدول

-سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا

-كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة بفيروس كورونا

-فلاي دبي تتيح رحلات إلى 4 دول جديدة

-طوكيو تستخدم الصرف الصحي لرصد كورونا!

-موريتانيا تعلق مجددا أداء صلاة الجمعة في المساجد





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على مستجدات فيروس كورونا المستجد.





في الشأن المحلي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن شركة «فلاي دبي» أضافت أربع دول جديدة إلى قائمة الوجهات للزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، تشمل كلًا من إيطاليا (نابولي)، وكوسوفو (إلى تيرانا)، فضلًا عن رومانيا (بوخارست)، وشمال مقدونيا.





وذكرت الشركة، أن المقيمين والزوار من بعض الوجهات الموجودين حاليًا في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم في رحلات عودة خاصة، لافتة إلى أنه يحق للمقيمين في هذه الدول، وكذلك لأفراد أسر مواطني هذه الدول، حجز رحلة عودة إليها.





وتضاف هذه الوجهات إلى قائمة الدول الست التي أعلنت عنها فلاي دبي سابقا، والتي تشمل أفغانستان، ألبانيا، كازاخستان، قرغيزستان، الجبل الأسود، ورواندا.





ومن صحيفة البيان، ذكرت أن العالم شهد أمس الخميس، ما يمكن وصفه بمشهد تاريخي غير مسبوق، حيث توحد ملايين البشر في كل أنحاء العالم بالدعاء والصلاة والتضرع لله من أجل أن يرفع وباء كورونا، وأن يلهم العلماء والباحثين للوصول إلى دواء ولقاح لإنقاذ البشرية من هذا الوباء، وذلك تلبية للنداء الإنساني الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والذي دعمه وباركة وشارك فيه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد من رؤساء وملوك العالم، ورجال الدين والسياسيين والإعلاميين والمؤثرين، والأفراد والجمعات من كل الديانات والأعراق والبلدان، الصغار والكبار.





ومنذ اللحظة الأولى التي أطلقت فيها اللجنة المبادرة من خلال البيان الذي صدر بـ 14 لغة، لاقت الدعوة تفاعلا واقبالا كبيرا للمشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية، وقد نقل الموقع الرسمي للدعوة pray.forhumanfraternity.org وصفحات اللجنة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المشاركات من جميع أنحاء العالم قبل وأثناء وبعد المبادرة، كما انطلق البث المباشر يوم 14 مايو لمدة 24 ساعة والذي نقل للعالم تفاعل ومشاركات الافراد والجماعات في جميع أنحاء المعمورة، حيث بلغ حجم التفاعل أكثر من 36 مليار تفاعل على جميع المنصات منذ انطلاق الدعوة في ٢ مايو الجاري وحتى صباح الخامس عشر من الشهر ذاته .





عربيًا، قالت صحيفة "البيان"، إن وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا قررت تعليق صلاة الجمعة بالمساجد مجددًا بعد أسبوع من رفع التعليق عنها، وذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة في أقل من 24 ساعة.





وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق شروطا لصلاة الجمعة منها السماح لعدد من المصلين لا يتجاوز 12 شخصا في كل مسجد واحترام التباعد وتجنب التحركات غير الضرورية.





وفي الشأن الدولي، أفادت صحيفة "الاتحاد"، بأن كوريا الجنوبية أعلنت، اليوم الجمعة، عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 260 حالة.





ومن الصحيفة ذاتها، أعلنت حكومة سلوفينيا أمس الخميس انتهاء وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.





وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل .





ومن صحيفة "البيان"، بدأت حكومة طوكيو أول، أمس الأربعاء، دراسة حول ما إذا كان يمكن استخدام عينات الصرف الصحي للكشف عن علامات انتشار عدوى فيروس كورونا.





وتهدف حكومة طوكيو إلى إنشاء طريقة لتحليل مياه الصرف الصحي للكشف عن الفيروس بالتعاون مع الجمعية اليابانية المعنية ببيئة المياه، تحضيرًا لموجة ثانية متوقعة من عدوى الفيروس.





وسلطت صحيفة "الخليج" الضوء على إنتاج لقاح فيروس كورونا، ففي وقت نشب نزاع دولي بين دول كبرى على لقاح لم ينتج بعد، قالت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الخميس إن من المحتمل الموافقة على ذلك المصل خلال عام تقريبًا وفقًا لتصور «متفائل»،





وقال ماركو كافاليري مدير إدارة اللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية إن الوكالة، التي تتواصل مع 33 شركة، تبذل كل ما في وسعها لتسريع وتيرة إجراءات الموافقة، لكنه عبر عن تشككه فيما تردد عن أن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول سبتمبر.





من جهة أخرى،قبل أن ينتج أو يعتمد، تلوح في الأفق أزمة بين الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، على أولوية استخدام لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد. فقد أكد المدير الفرنسي للمجموعة العملاقة للصناعات الدوائية «سانوفي»، أنها لن تعطي الأولوية للولايات المتحدة لدى توزيع اللقاح إذا أثبت الاتحاد الأوروبي أنه على الدرجة نفسها من «الفاعلية» لتمويل تصنيعه.





واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ اللقاح المحتمل لوباء كوفيد-19 لا يجب أن يخضع «لقوانين السوق»، وذلك بعد أعلان مجموعة سانوفي منح الأولوية للولايات المتحدة في حال نجحت في تطوير لقاح. وقال الإليزيه أمس الخميس إنّ «الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة تبيّن أنه من الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية، وألا يخضع لقوانين السوق»، موضحًا أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مسؤولين من سانوفي بداية الأسبوع المقبل.