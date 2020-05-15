بعد إصابة أحدهم بكورونا.. تمريض عزل قها يطالبون الصحة برعايتهم

أعلنت إدارة مستشفى قها المركزي المخصصة للعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا إصابة إحدى الممرضات العاملات بإحدى الفرق الطبية السابقة بالفيروس ونقلها للمستشفى للعلاج.

من جانبها وجهت إدارة التمريض بالمستشفى، الشكر والتقدير لإدارة الفريق الطبي الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي بقيادة الدكتورة سعاد حتاتة وأحمد حسونة المدير الإداري، وانتصار المزين مشرفة التمريض لجهودهم الكبيرة التي تكللت بالنجاح بنقل الممرضة المصابة للمستشفى للعلاج بعد تنسيق من وزارة الصحة.





من ناحية أخرى أطلق عدد من الممرضات هاشتاجا على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " حقوقنا فين مطالبين وزيرة الصحة بسرعة التدخل والاهتمام بالحالات التى تظهر عليها الاصابة بكورونا من الأطقم الطبية والتمريض مؤكدين انهم لم يتاخروا ساعة واحدة لخدمة المرضى ويواجهون الاصابة والموت كل لحظة.





وقالت إحدى الممرضات :" انا أختي ممرضة بمستشفي قها ومصابة بفيروس كورونا وحاليا بالمنزل بعد ظهور نتيجه العينة ومؤكد ايجابي مع العلم ان احنا كنا شغالين داخل الحجر الصحي بقها لمده ١٤ يوم لمعالجه المرضي ولما اصيبت بفيروس كورونا لم يتوفر لها الرعايه ومكان بالمستشفي داعية المسؤلين النظر لحالة اختها المصابة وتوفر مكان خاص بهيئة التمريض لرعايتهم والاهتمام بأسرهم"



