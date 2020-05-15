إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية أول يونيو بهذه الشروط





أضاف "إمبابى"، فى تصريحات صحفية، إنه جارى حاليًا التنسيق بين الغرفة التجارية بالجيزة ووزراتى الصحة والسياحة من أجل عرض هذه المقترحات على دولة رئيس مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيزالتنفيذ.





وإستعرض المقترح الذى أعدته الشعبة، وتتضمن ضرورة قيام كل مطعم بتوفير أدوات الوقاية الشخصية مواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان.





وأشار رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة ، إلى أن الإشتراطات المقترحة تتضمن أيضًا، تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة السياحة والجهات المعنية، وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، للمرور الدورى والتفتيش المفاجىء على المطاعم، للتأكد من استيفاءها للإشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، ووقف وحظر نشاط إقامة الحفلات أو الأفراح داخل المطاعم، وكذلك حظر كافة أنواع النشاط الليلى بالمطاعم، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المطاعم السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.





وحول الاشتراطات الخاصة بالرواد، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن المقترح يتضمن إستخدام جهاز قياس درجات حرارة الجسم للرواد بالأشعة تحت الحمراء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.





أما بالنسبة للاشتراطات الخاصة للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، أكد "وهبة"، على إنه تم الإتفاق على إلتزام المطاعم والمنشآت بألا يزيد نسبة العمالة عن 50 % من الحجم الكامل للعمالة بالمنشآت ،وكذلك إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، والإلتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ، وإرتدائهم للقفازات والكمامات الطبية طوال فترة عملهم وإستمرار أعمال التعقيم فى كافة مناطق التشغيل ، وإقامة العديد من الدورات التدريبية على كافة الأعمال الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، وإلا يتم مشاركة أى عامل إلا بعد حصوله على هذه الدورات وإجتيازها بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الغذاء المقدم للرواد .





اضاف أن الإشتراطات المقترحة لعمل المطاعم أكدت على حظر خدمة البوفيه المفتوح تمامًا، والاعتماد على القوائم المحددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، كاشفًا النقاب عن تقديم الشعبة لمقترح ونموذج للمقاعد بالمطاعم من خلال قواطيع زجاجية بين الجالسين لعدم نشر أية أوبئة أو أمراض ، وبشرط ألا يزيد عدد الأفراد فى هذه الطاولات عن 6 أفراد ، مع إتباع التباعد الجسدى بما لا يقل عن متر بين الكرسى والآخر .





ونوه إلى إنه لضمان أكبر معدل لعنصر الأمن والأمان والسلامة الصحية سيتم الإعتماد على أدوات طعام أحادية الإستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.





وأكد ان المطاعم والمنشآت السياحية تعد هى أكبر القطاعات السياحية تواصلًا مع المواطنين مباشرة ، وإنها من أجل هذا يرجع أهميتها البالغة لما تحققه من خدمات سياحية على مستوى عال ، وتكون أكثرهم جذبًا للعمالة بالقطاع السياحى، وتتسق مع توجهات القيادة السياسية بتوفيرها للعديد من فرص لالاف الشباب.



