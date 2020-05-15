النشرة المرورية.. استقرار الطريق الدائري والطرق الصحراوية

شرحت مصادر مرورية حالة الطرق الرئيسية والصحراوية في ساعات الصباح الأولى.
وأفادت المصادر، باستقرار الحركة المرورية على الطريق الدائري في أغلب أنحائه بالقاهرة والجيزة والقليوبية.
اقرأ أيضًا
حيث تستقر الحالة المرورية بمناطق المعادي والقاهرة الجديدة والسلام والمرج ومخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.
كما ظهر أنسياب مروري تام أعلى مناطق مسطرد والوراق وإمبابة حتى تقاطع الطريق مع محور ٢٦ يوليو ومناطق المريوطية والمنيب.
فيما تستقر الحركة المرورية على الطرق الصحراوية، حيث تشهد كافة الطرق الصحراوية سيولة مرورية تامة على أغلب الأنحاء.
حيث ظهر أنسياب مروري على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس عارب - الغردقة، وهضبة الجلالة.
كما تستقر الحالة المرورية على طريق الكريمات الشرقي الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي.