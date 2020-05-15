النشرة المرورية.. استقرار الطريق الدائري والطرق الصحراوية

شرحت مصادر مرورية حالة الطرق الرئيسية والصحراوية في ساعات الصباح الأولى.









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حيث تستقر الحالة المرورية بمناطق المعادي والقاهرة الجديدة والسلام والمرج ومخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.









فيما تستقر الحركة المرورية على الطرق الصحراوية ، حيث تشهد كافة الطرق الصحراوية سيولة مرورية تامة على أغلب الأنحاء.





حيث ظهر أنسياب مروري على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس عارب - الغردقة، وهضبة الجلالة.





كما تستقر الحالة المرورية على طريق الكريمات الشرقي الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي.



