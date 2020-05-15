جولات الإسكان.. نائب الوزير يتفقد توسعات محطة مياه جزيرة الدهب.. ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها

، أن وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق، تبذل أقصى جهدها للانتهاء من تنفيذ

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الطاقة الإجمالية لمحطة مياه جزيرة الدهب، ستبلغ 800 ألف م3/يوم، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات، لخدمة 4 ملايين نسمة من سكان

، ولا سيما المناطق الساخنة، والتى تعانى من نقص كمية المياه نتيجة الزيادة السكانية والبناء العشوائى.