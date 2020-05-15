جولات الإسكان.. نائب الوزير يتفقد توسعات محطة مياه جزيرة الدهب.. ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها

وزارة الإسكان:
نائب الوزير يتفقد توسعات محطة مياه جزيرة الدهب لخدمة المناطق الساخنة في الجيزة
رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم، والذى يتم تنفيذه على مرحلتين، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لكل مرحلة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية.
اقرأ أيضًا : استعدادات التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق، تبذل أقصى جهدها للانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب، لتوصيل المياه للمناطق الساخنة بمحافظة الجيزة قبل دخول موسم الصيف.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الطاقة الإجمالية لمحطة مياه جزيرة الدهب، ستبلغ 800 ألف م3/يوم، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعات، لخدمة 4 ملايين نسمة من سكان محافظة الجيزة، ولا سيما المناطق الساخنة، والتى تعانى من نقص كمية المياه نتيجة الزيادة السكانية والبناء العشوائى.
وأشاد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالجهد المبذول فى تنفيذ مشروع التوسعات، والذى يُعد إنجازًا هندسيًا، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 1 فدان لتنقية 160 ألف م3/يوم من المياه، باستخدام تكنولوجيا الديناساند، والتى توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات، وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل بمكونات المشروع، والتقى بمسئولى الشركة المنفذة لمتابعة الجدول الزمنى للانتهاء من الجزء الثانى من التوسعات، والذى من المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر يوليو المقبل، قائلًا لهم: "نحن مُكلفون أمام الله بتوصيل كوب مياه نظيف وآمن للمواطن، ونتشرف بتقديم هذه الخدمة الحيوية للمواطنين".
كما اطمأن نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمشروع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تجول بالمحطة القائمة، لمتابعة سير العمل بها، وكذا متابعة سير العمل بالمعمل المركزى بالمحطة، والتأكد من أخذ العينات بشكل دورى، واتباع الإجراءات المنهجية للتأكد من جودة مياه الشرب.
قام المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات ومدى التزام الشركات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا
وتفقد المهندس عصام بدوي، أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، والمحور المؤدي إلي الجامعة المصرية اليابانية والمحور المؤدي إلي الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال إحلال وتجديد المسطحات الخضراء بالمجاورة 7 بالحي الأول، وتنفيذ المرافق الداخلية للمحور المركزي الغربي، وغير ذلك من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
ووجه المهندس عصام بدوي، الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بكافة التوجيهات والتدابير الاحترازية التي تعمل على منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والالتزام التام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها.
ومن ناحية أخرى قام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمتابعة مدى توافر السلع الأساسية والضرورية لاحتياجات سكان المدينة، حيث سبق وأن قام جهاز المدينة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوفير منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية داخل المدينة.
وأكد المهندس عصام بدوي استمرار تعاون جهاز المدينة في التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي المدينة.