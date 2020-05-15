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حوادث

أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح ويضبط ٥٠ عنصرا إجراميا

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:58 ص
سيارات شرطة
سيارات شرطة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وردع العناصر الإجرامية.

وتمكنت الحملات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط ٥٠ عنصرا إجراميا في قضايا مخدرات وأسلحة نارية.

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ونجحت الحملات في ضبط ٣٧ قضية إتجار مخدرات بإجمالي ٣٩ متهما، وبمضبوطات ١٤٨٥ جرام حشيش، و٤٠٤ قرص مخدر، و٨٢ جرام هيروين، و٥٠٥ جرام أستروكس.

كما تمكنت الحملات من ضبط 11 متهما في قضايا سلاح، بمضبوطات بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، وطبنجه، و11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، و10 طلقات مختلفة الاعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

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