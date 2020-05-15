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محافظات

لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:30 م
محمد شلال
محمد شلال
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ايمن محمود
 لم يهرب  من المعركة في محاربة   فيروس كورونا  بل تواجد في الصفوف الأمامية  بمستشفى العزل بالنجيلة كأول  مشرف تمريض يتعامل مع حالات كورونا بمصر أنه محمد شلال اول اخصائي تمريض يتعامل مع حالات كورونا بمصر والذي مازال طوال 100  يوم دون إجازات يحارب بجانب زملائه بمستشفى العزل بالنجيلة هذا الفيروس. 


ويؤكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة ان مستر  محمد شلال كما يطلقون عليه زملاءه من أكفأ أخصائيي التمريض على مستوى مطروح ومصر  يجيد التعامل مع جميع أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الغسيل الكلوي.


واضاف انه ايضا محبوب جدا من كل زملائه ودائما بيساعدهم ويعلمهم كل جديد في مهنة التمريض كما انه يتسم بالتواضع وحب العمل  ومساعدة الآخرين.

وأشار إلى أن مستر محمد متواجد بالمستشفى طوال 100 يوم  لم ينزل اجازة لرؤية أسرته ويواصل العمل مع زملائه  لمحاربة الفيروس.

وأوضح أنه أيضا أول أخصائي تمريض بالعزل الصحي فى مصر يتعامل مع أول حالة كورونا للشاب الصينى فى مصر كما أنه أحد مسئولي مكافحة العدوى بالحجر وأحد مشرفي تمريض قسم الكلى بالمستشفى .
لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا
لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا
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