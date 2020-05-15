العناني وفودة من شرم الشيخ: لا تهاون في تطبيق الضوابط الصحية قبل فتح الفنادق

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وخالد العناني وزير السياحة على ضرورة تطبيق الضوابط الصحية والالتزام بجميع الاشتراطات الواجب توفرها قبل عودة فتح الفنادق.







وقال اللواء خالد فودة :" إنه تم التنبيه علي رؤساء المدن علي تطبيق الاشتراطات الصحية في كل الأماكن قبل عودة السياحة".





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة بشرم الشيخ أمس؛ حيث تفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل مطار شرم الشيخ الدولي وكذلك استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولي والأعمال الإنشائية بمتحف شرم الشيخ الدولي. اقرا ايضا : تداعيات كورونا انتاج المرآة اليدوية من المشغولات يبحث عن زبائن .



وتابع فودة والعناني تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بصالة مطار شرم الشيخ الدولي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد بداية من التأكد من مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالاضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالة السفر والوصول بالمطار عن طريق توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول وبين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالة السفر، إضافة إلى وجود عدد من اللوحات الإرشادية والتي يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.



ثم توجها إلى مستشفى شرم الشيخ للمتابعة على الطبيعة إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، ثم انتقلا لمشروع متحف شرم الشيخ الأثري، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم انجازه من أعمال بالمشروع وأشاد الوزير بالمستوي العالي للمستشفي .



وقد تم الإنتهاء من 95% من أعمال الحماية المدنية ومكافحة الحريق، كما تم الانتهاء ايضا من الأعمال الإنشائية بالمتحف بنسبة تصل إلى 95 %، مشيرا إلى أن المتحف يضم سته قاعات للعرض ومبنى إداري، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات (Food Court) ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

وقد عقدا فودة والعناني لقاء مع ملاك الفنادق والمستثمرين ورجال الاعمال وغرفة المنشآت الفندقية وقال العناني إنه لن تمنح الفنادق تصاريح فتح قبل تطبيق الضوابط والإجراءات الصحية اللازمة.



