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تعليم

جامعة حلوان: مستعدون لامتحانات الفرق النهائية

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:22 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إن الجامعة مستعدة لاقامة امتحانات طلاب الفرق النهائية فى اى وقت ، وانه تم تجهيز المدرجات و القاعات لاستقبال الطلاب . 



وأضاف لـ صدى البلد ان الجامعة قامت بتعقيم الأبنية  للحفاظ على سلامة العاملين والطلاب وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من توفير الكمامات و المطهرات للاستعداد لامتحانات الفرق النهائية . 



وأشار ماجد نجم إلى أنه جارى العمل على توفير اكبر عددا من سيارات الإسعاف  للاستعداد لحالة الطوارئ اثناء الامتحانات .

وبالنسبة لموعد بدء الامتحانات قال إنه فى انتظار انتهاء تعليق الدراسة وإعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للموعد. 

جدير بالذكر أنه من المقرر إلغاء الامتحان التقليدى لفرق النقل بالجامعات المصرية وتم استبداله بمشاريع بحثية وامتحانات الكترونية، باستثناء الفرق النهائية. 
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