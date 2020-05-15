شروط حجز شقق الإعلان الــ13 للإسكان الاجتماعي بـ 10 محافظات

تطرح

بدءا من 7 يونيو المقبل ولمدة شهر تقريبا

الفورى بــ10 محافظات هى: "الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح"،.