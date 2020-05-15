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مرأة

نشرة المرأة والصحة: سائل يقتل كورونا في الفم .. تكلفة إطلالات نجمات الأسبوع الثالث من رمضان

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:01 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي..

شهد شهر رمضان 2020 باقة كبيرة ومختلفة من إطلالات المشاهير حتى الآن، وقد أثارت بعض إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الجدل حول أسعارها الباهظة والمبالغ فيها مما جعلهن بعضهن يتعرض للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.


كشفت دراسة جديدة بموقع ديلي ميل عن طريقة لاكتشاف فيروس كورونا في المناطق الجغرافية دون الحاجة لاختبار للكشف عن الاصابة من خلال مياة الصرف.

قالت الدكتورة مروة شهير، خبيرة التغذية والأطعمة، أن الضغط والسكر من أكثر الامراض المزمنة شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، لذا لابد من توخى الحذر والالتزام ببعض النصائح، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قالت الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلدية، إن الكثير من المشاهير و النجمات فى مسلسلات رمضان 2020  لفتت الأنظار حول بشرتهن النضارة و الصحية الخالية من أى مشاكل، مما دفع الكثير من الفتيات يتساءلن كيف أجعل بشرتى كالنجمات؟

كشف تقرير بموقع ديلي ميل عن قدرة غسول الفم على قتل فيروس كورونا المستجد قبل انتقاله إلى الخلايا البشرية بشكل سريع وفعال.

يصادف اليوم 15 مايو من كل عام ، اليوم العالمى للأسرة، و يختلف الأحتفال هذا العام باليوم العالمى للأسرة فى ظل أنتشار فيروس كورونا الذى أجبر الكثير من الأشخاص على عدم الخروج والسفر و الاستمتاع مع الأسرة بالتنزه.






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