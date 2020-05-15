أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

شهد شهر رمضان 2020 باقة كبيرة ومختلفة من إطلالات المشاهير حتى الآن، وقد أثارت بعض إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الجدل حول أسعارها الباهظة والمبالغ فيها مما جعلهن بعضهن يتعرض للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





فنرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز أسعار إطلالات المشاهير فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان.





سيرين عبد النور





ظهرت فى إحدى حلقات برنامجها بفستان أحمر قصير من CAROLINA HERRERA، بلغ سعر التصميم 535 يورو، واكملت إطلالتها بحذاء أنيق و مميز ذا كعب عالى باللون الأسود من علامة Gianvito Rossi، ووصل سعره 437 دولارا أمريكيا.





كما تألقت فى إحدى الحلقات بـ بليزر فوشيا ليس به أى نقوشات بـ 314 ريال سعودى، ونسقت معه بنطلون من نفس القماشه وصل سعره 173 ريالا.





دينا الشربينى





أثارت الفنانة دينا الشربينى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما ظهرت بمجموعة كبيرة و متنوعة من الحقائب التى ظهرت بها خلال فى مسلسل لعبة النسيان الذى يذاع الأن على إحدى القنوات، وكان أغلب حقائب دينا الشربينى من أغلى الماركات العالمية وقد تخطت أسعارها ألاف الدولارات.









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ياسمين صبرى





لفتت ياسمين صبرى الأنظار فى إحدى جلسات التصوير برفقة زوجها بإطلالة أنثوية ناعمة، مرتدية فستانا قصيرا يصل لأعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقد بلغ سعر التصميم 1900 دولار، وانتعلت حذاء ذا كعب عال من ماركة Christian Louboutin، ووصل سعره 270 دولارا.





بينما ارتدت فى جلسة تصوير أخرى جاكيت من جيفينشى بـ 2396 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 37 ألف جنيه مصرى و نسقت معه ساعة يد من ماركة audemars piguet والتى بلغ سعرها 47 دولارا.





نادين نجيم





ظهرت نادين خلال استضافتها فى إحدى برامج رمضان بحذاء أبيض مسطح من علامة Alexander McQueen، بلغ سعر الحذاء 395 يورو.



