AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:45 م
تكلفة إطلالات النجمات
تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان
Advertisements
هاجر هانئ
شهد شهر رمضان 2020 باقة كبيرة ومختلفة من إطلالات المشاهير حتى الآن، وقد أثارت بعض إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الجدل حول أسعارها الباهظة والمبالغ فيها مما جعلهن بعضهن يتعرض للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

فنرصد لكم من خلال هذا التقرير أبرز أسعار إطلالات المشاهير فى الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

سيرين عبد النور 

ظهرت فى إحدى حلقات برنامجها بفستان أحمر قصير من CAROLINA HERRERA، بلغ سعر التصميم 535 يورو، واكملت إطلالتها بحذاء أنيق و مميز ذا كعب عالى باللون الأسود من علامة Gianvito Rossi،  ووصل سعره 437 دولارا أمريكيا.

كما تألقت فى إحدى الحلقات بـ بليزر فوشيا ليس به أى نقوشات بـ 314 ريال سعودى، ونسقت معه بنطلون من نفس القماشه وصل سعره 173 ريالا.

دينا الشربينى 

أثارت الفنانة دينا الشربينى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما ظهرت بمجموعة كبيرة و متنوعة من الحقائب التى ظهرت بها خلال فى مسلسل لعبة النسيان الذى يذاع الأن على إحدى القنوات، وكان أغلب حقائب دينا الشربينى  من أغلى الماركات العالمية وقد تخطت أسعارها ألاف الدولارات.


اقرأ إيضا ..

ياسمين صبرى 

لفتت ياسمين صبرى الأنظار فى إحدى جلسات التصوير برفقة زوجها بإطلالة أنثوية ناعمة،  مرتدية فستانا قصيرا يصل لأعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، وقد بلغ سعر التصميم 1900 دولار، وانتعلت حذاء ذا كعب عال من ماركة Christian Louboutin، ووصل سعره 270 دولارا.

بينما ارتدت فى جلسة تصوير أخرى جاكيت من جيفينشى بـ  2396 دولارا أمريكيا، أى ما يقرب من 37 ألف جنيه مصرى و نسقت معه ساعة يد  من ماركة audemars piguet والتى بلغ سعرها 47 دولارا.

نادين نجيم 

ظهرت نادين خلال استضافتها  فى إحدى برامج رمضان بحذاء أبيض مسطح من علامة Alexander McQueen، بلغ سعر الحذاء 395 يورو.

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زواجها من أبو هشيمة .. تعرف على أسعار فساتين ياسمين صبرى

بعد زواجها من أبو هشيمة.. تعرف على ماركة فستان وحذاء ياسمين صبرى فى عقد قرانها

الأرخص سعرا إطلالة سيرين عبد النور.. ملابس ومجوهرات النجمات تغضب الجمهور

من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

حسن شاكوش وهيفاء وهبى الأبرز.. أسعار إطلالات المشاهير فى ثانى أسبوع من رمضان

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

ترشيحاتنا

عصام الحضري يدعم وائل جمعة : صمام الأمان

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز اليوم

بقى هو ده الشهيد.. الجمهور يسخر من أحمد فلوكس بعد فيديو الاعتداء على عامل أمن

بعد التهديد بقطع العلاقات.. الصين ترد على ترامب

الصين تزف بشرى سارة: نجحنا في السيطرة على كورونا

من التيك توك لـ خلف القضبان.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه