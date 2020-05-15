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أخبار البلد

الفلاحين: لا يوجد نقص بالأسمدة الزراعية والصرف متاح بالجمعيات

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:59 م
الأسمدة
الأسمدة
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شيماء مجدي
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، توافر الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية بكافة محافظات مصر خصوصا محافظات الصعيد، كما نفت النقابة وجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأيٍّ من محافظات الجمهورية.


وأكد النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار،أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية،لافتا أنه تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، منوها على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج،مثما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

أقرا ايضا 

وأوضح نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم،إنه قد تم صرف الأسمدة  الصيفية عن طريق  الجمعيات الزراعية ” الإصلاح – الائتمان-الاستصلاح  بالإضافة إلى شون البنك الزراعى”،  بجميع المحافظات، وذلك بعد وقف صرف الأسمدة الشتوية.

حيث تم صرف المقررات السمادية الصيفية، بلجان معاينة  على الطبيعة، لمن يزرع الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقية.

ولفت الى توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة لجميع  المحاصيل الصيفية.
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