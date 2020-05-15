برلمانية تحذر من تبادل الكمامات بين المواطنين: ينذر بكارثة حقيقية

طالبت النائبة سعاد المصرى، بضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين والبعد عن بعض الممارسات الخاطئة، التى قد تكون سببا فى انتشار العدوى فى المجتمع،لافتة إلى أن من بينها ما تم تداوله مؤخرا بشأن تبادل الكمامات ، أو شرائها من على الأرصفة،حيث تفتقد للمواصفات المعتمدة.





وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن هناك بعض الشكاوى التى وردت بشأن قياس بعض المواطنين للكمامات من تلك التى تباع على الأرصفة واستبدالها مع غيرهم من المواطنين، مما ينذر بكارثة حقيقية، مؤكدة أن الوعى أهم سلاح لمواجهة هذه الأزمة، ولابد أن يكون هناك تعاون من قبل الجميع للخروج منها بسلام.





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