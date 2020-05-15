"فنون تطبيقية حلوان" تطلق مبادرة "زيرو كراكيب"

أطلقت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، مبادرة زيرو كراكيب التي ينظمها قسم التصميم الداخلي والأثاث تحت شعار " جمل وابدع مملكتك واستمتع بوجودك فيها"، تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي استاذ ورئيس قسم التصميم الداخلى والأثاث بالكلية .





اقرا ايضا : حقوق حلوان: على طلاب النقل الالتزام بمواعيد تسليم الأبحاث المحددة لهم



تهدف المبادرة الى تجميل البيت واستقبال العيد بالبهجة والألوان والنباتات والتخلص من كل الكراكيب من خلال تغيير بعض أنماط الحياة واتاحة مساحة فراغ بالبيت من خلال اختزل وتلخيص واعادة استخدام الاشياء الغير مستغلة والغير مستخدمة وتحويلها إلى أعمال فنية ونماذج جمالية لتجميل البيت.





وتعمل هذه المبادرة على الدعوة إلى تجديد البيت المصري بأفكار بسيطة وغير مكلفة من الموارد المتاحة، بهدف نشر الطاقة الايجابية وذلك أثناء فترة الالتزام بالبيت للاستفادة من وقت الحجز المنزلي، لتقليل التواجد خارج المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





اقرا ايضا : جامعة حلوان.. الكينج أبرز خريجى كلية الفنون التطبيقية بالجامعة

