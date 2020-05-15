AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"فنون تطبيقية حلوان" تطلق مبادرة "زيرو كراكيب"

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:13 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أطلقت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، مبادرة  زيرو كراكيب التي ينظمها قسم التصميم الداخلي والأثاث تحت شعار " جمل وابدع مملكتك واستمتع بوجودك فيها"، تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي استاذ ورئيس قسم التصميم الداخلى والأثاث بالكلية .

تهدف المبادرة الى تجميل البيت واستقبال العيد بالبهجة والألوان والنباتات والتخلص من كل الكراكيب من خلال تغيير بعض أنماط الحياة واتاحة مساحة فراغ بالبيت من خلال اختزل وتلخيص واعادة استخدام الاشياء الغير مستغلة والغير مستخدمة وتحويلها إلى أعمال فنية ونماذج جمالية لتجميل البيت.

وتعمل هذه المبادرة على الدعوة إلى تجديد البيت المصري بأفكار بسيطة وغير مكلفة من الموارد المتاحة، بهدف نشر الطاقة الايجابية وذلك أثناء فترة الالتزام  بالبيت للاستفادة من وقت الحجز المنزلي، لتقليل التواجد خارج المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتساهم هذه المبادرة في دعم وتعزيز الخدمة المجتمعية لعدد كبير من الأسر المصرية، حيث تساعدك فى استغلال وقتك لتكون مهندس ديكور لبيتك، ويتم تنفيذ المبادرة  بدعم وبمساعدة هيئة استشارية مكونة من لفيف من القسم العلمي والهيئة المعاونة وطلاب التصميم الداخلى والأثاث كلية الفنون التطبيقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيقية حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد ... أزمة وهتعدي أكيد"

"بيتك مش حيطان" مبادرة جديدة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

لطلاب آداب حلوان.. يمكنك الدخول على قناة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

لطلاب تربية موسيقية حلوان.. يمكنك متابعة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تدشن مبادرة معاك لسوق العمل ..فيديو

اتيليه تطبيقية رحلة مع فنان .. شاهد تفاصيل مبادرة جديدة بفنون تطبيقية حلوان

ترشيحاتنا

هل تهدد ميزانية مواجهة كورونا مستحقات أصحاب المعاشات..الحكومة ترد

طرح شقق جاهزة للتسليم بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 10 محافظات.. تفاصيل كاملة

خدمات وإنارة و8 حارات بكل اتجاه..خلال عام سيتغير شكل الدائرى بالكامل .. تفاصيل

الحلقة 21 من مسلسل شاهد عيان.. عودة هنا شيحة إلى مصر

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

الدولار يسجل أعلى سعر له في 3 أسابيع.. تفاصيل كاملة

AdvertisementS

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

الحكومة: يتم الآن الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

تعرف على طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بنفسك

رسميا.. هذه الدولة تقر أول علاج لـ كورونا

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

التعايش مع الفيروس هو الحل..الحكومة تكشف 7 حقائق حول أزمة كورونا

الدولار يسجل أعلى سعر له في 3 أسابيع.. تفاصيل كاملة

بشري سارة.. لقاح كورونا للعالم أجمع وليس أمريكا أولًا

بعد معاناته خلال إصابته بـ كورونا.. بوريس جونسون يعلن الحرب على السمنة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه

تعفن البضائع والمحاصيل.. أضرار غير متوقعة في إيطاليا بعد تفشي كورونا

الثوم والكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا