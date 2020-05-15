العربي للدراسات الاستراتيجية: قطر تستخدم مواردها في خراب الدول العربية.. فيديو

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية إن قطر تمتلك الكثير من الموارد النفطية الضخمة ولكن لا يتم استخدامها بشكل سليم.





وأضاف الدكتور محمد صادق إسماعيل عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن قطر لا تود أن تستخدم مواردها النفطية، في المساهمة في النماء العربي والاستثمارات العربية.





وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن معظم هذه الموارد استخدمتها قطر في خراب الدول العربية، كليبيا، موضحا أن قطر تسير دائما عكس باقي الدول العربية.





وأوضح إسماعيل أن السياسة القطرية تتسم بالارتباك، خاصة في الداخل القطري، مثلما أشارت بعض التقارير عن وجود انتهاكات لبعض العمال، في ظل أزمة كورونا.



