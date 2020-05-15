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مرأة

بالكاجوال.. شمس الكويتية تبرز رشاقتها بإطلالة ناعمة جديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:51 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة مميزة، حصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: مساء الخيرات حبايبي وحشتوني.

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وارتدت شمس الكويتية بنطال اسود باللون الأسود و بخطين ابيض من الجانبين، واختارت عليه تيشرت باللون الأبيض والمخطط باللون الأسود، هو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها .

وقامت شمس الكويتية بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالاتها الكاجوال.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببضع اللمسات البسيطة من المكياج، حيبث قامت وضع اللون النبيتي اللامع كأحمر شفاه.

واختارت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت ساعة باللون السيلفر وبعض الأساور الكاجوال ونظارة شمسية باللون الأسود، وحقيبة وحذاء باللون الأسود وهو ما أكمل من إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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