بالكاجوال.. شمس الكويتية تبرز رشاقتها بإطلالة ناعمة جديدة

وأكملت

إطلالتها ببضع اللمسات البسيطة من المكياج، حيبث قامت وضع اللون النبيتي اللامع كأحمر شفاه.



واختارت شمس الكويتية بعض

الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت ساعة باللون السيلفر وبعض الأساور الكاجوال ونظارة شمسية باللون الأسود، وحقيبة وحذاء باللون الأسود وهو ما أكمل من إطلالتها.