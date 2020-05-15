حالتهم مستقرة.. عزل 28 ببني سويف بينهم 8 أطفال.. صور

استقبل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الجمعة، 28 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، بينهم 6 أطفال، وجميعهم من محافظة الفيوم، ليصل إجمال الحالات الموجود بالمستشفى إلى 170 حالة، جميعهم حالاتهم مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات.





وأعدت إدارة مستشفى العزل بالمدينة الجامعية برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس الفريق الطبي بالمستشفى، بوابات تعقيم لمرور الحالات المرضية عليها خلال دخولهم لعزل المدينة الجامعية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي، لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.





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ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.





من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما فى وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.





مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية.