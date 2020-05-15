"تعليم البحر الأحمر": التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات الشهر المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، أن التقديم للمستوي الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها سيكون عبر موقع إلكتروني لمدة شهر من 1 يونيو حتي 30 يونيو.





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وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن رابط التقديم قريبا علي صفحة المديرية "الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر".

وكانت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أكدت علي أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتقدموا بالبحث المقرر تسليمه " ورقيا _ إلكترونيا"، بسرعة تسليمه، مؤكدين أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وافق على مد فترة التسليم حتى يوم الأثنين الموافق 18 /5 /2020.

وكان قام هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بجولة تفقدية علي المدارس للتأكد من سير استلام الأبحاث طبقا لتعليمات الدكتور وزير التعليم والتأكد من أخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وسير العمل طبقا لجدول تسليم الصفوف الدراسية.

كان وجه اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بالبحر الأحمر، وجه بمتابعة مدارس المدينة ، وذلك للتأكيد على جاهزيتها لاستلام المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الإعدادي، فى الفترة من 9 مايو وحتى 18 مايو الجاري.

وأكد رئيس مدينة القصير فى بيان له على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس.