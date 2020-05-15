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حوادث

ضبط عاطل حول مسكنه لزراعة 264 شجر بانجو بإبشواي في الفيوم

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:42 م
بانجو
بانجو
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قسم المحافظات
تمكنت  وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، من ضبط عاطل يدير مسكنه للأتجار في المواد المخدرة وزراعتها داخل حديقة فيلاته بقرية النصارية بدائرة مركز شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، والتحفظ علي كميات كبيرة من اشجار نبات البانجو المخدر وكمية جافة معدة للترويج واستدعاء النيابة العامة لمعاينة الموقع.

كانت معلومات وردت للنقيب أنور المصري معاون مباحث مركز شرطة أبشواي مفادها قيام شخص يدعي "مصطفي ع ع"وشهرته فتح الباب (44 سنه ـ عاطل ـ مقيم بالنصارية ـ مركز ابشواي)  وله صحيفة جنائية بالإتجار بالمواد المخدرة وزراعتها بحديقة منزله، والتي أكدتها تحريات المباحث بمعرفة النقيب هشام حسن معاون ووكيل مباحث المركز بإشراف العقيد مصطفي حسن رئيس فرع  مباحث غرب الفيوم.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة،قامت قوة برئاسة العقيد مصطفي حسن رئيس فرع مباحث غرب الفيوم والمقدم محمد عثمان مفتش مباحث المركز ، وبقيادة النقيب هشام حسن معاون ووكيل مباحث مركز شرطة أبشواي.

حيث تم استهدافه وبتفتيش منزل المتهم عثر على "جوال بلاستيك بداخله بذور معدة لزراعة نبات البانجو وعثر  علي جوال آخر ابيض اللون بداخله نحو 4 كيلو جرام لنبات جاف أخضر اللون يشتبه فى أن يكون نبات "البانجو" المخدر - والعثور على "264 شجرة مزروعة "يشتبه أن تكون لنبات "البانجو" المخدر داخل حديقة المنزل على مساحة قيراط".  

وبمواجهة المتهم أكد بأن المواد المخدرة المضبوطة داخل الجوال البلاستيك معدة للبيع وأقر بحوزته للمواد المخدرة وملكيته للمزروعات المضبوطة قيد المحضر 1347 أداري ابشواي  للنيابة، وتولت النيابة التحقيقات.
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