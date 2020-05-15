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محافظات

بيطري المنوفية: تحصين 130 ألف رأس ضد الحمى القلاعية

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:40 م
بيطري المنوفية :
بيطري المنوفية : تحصين 130 ألف راس ضد الحمى القلاعية
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محمد امين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحصين 130 ألف و 488 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ مايقرب من 35% من الأعداد المستهدفة بالحملة.

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يأتي ذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي  للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة. 

وشدد أبو ليمون على ضرورة إتخاذ التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم أمس تحصين 6832 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس بنطاق المحافظة ،  موضحًا بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز  ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية ،وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر .

وفي إطار خطة محافظة المنوفية بتكثيف أعمال رش وتطهير  المنشأت الخدمية والمصالح الحكومية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا والحد من إنتشاره وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.  
 
 وأكد مدير مديرية الطب البيطري إستمرار أعمال الرش والتعقيم لكافة الأماكن الحيوية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، حيث تم أمس رش وتطهير 117 منشأة تضمنت وحدات بيطرية ، وقروية ، ومنشأت حكومية ، ومنازل الحالات المصابة والمجاورة لها بالإضافة إلي الشوارع الرئيسية  والفرعية بنطاق المحافظة .

من جانبه ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والبقاء بالمنازل وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامتهم .
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