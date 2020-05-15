أيمن منصور: تعلمت القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى

قال أيمن منصور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من ناشئي الأهلى ويحترم ذلك، مؤكدا أنه تعلم القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى.





وأضاف منصور فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه انضم للأهلى من نادي الشرقية بعدما أحرز هدفا في شباك الأهلى في بطولة الجمهورية ومن قبل ذلك اختبرت مع الزمالك مع محمد توفيق وحمادة الشرقاوي ولكن لم أوفق فى بداية الأمر لأن الأهلي طلب ضمي باستماته أكبر حينها.









وأردف: "كنت من ناشئي الأهلي وكان فيه مباراة في الشرقية وأحرزت هدفا في بطولة الجمهورية وانضميت بعدها للأهلي، كاشفا: اختبرت مع الزمالك مع محمد توفيق وحمادة الشرقاوي ولكن لم أوفق لكن الأهلي جه لحد عندي للشرقية".

وأكمل: "الأهلي خدني من الشرقية وكابتن مصطفى حسين أبو الناشئين اختارني ولعبت للأهلي، واعتز بالفترة اللي لعب فيها بالأهلي وأتشرف اني لعب لأكبر ناديين في مصر".