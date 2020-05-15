AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن منصور: تعلمت القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:13 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
قال أيمن منصور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من ناشئي الأهلى ويحترم ذلك، مؤكدا أنه تعلم القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى. 

وأضاف منصور فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أنه انضم للأهلى من نادي الشرقية بعدما أحرز هدفا في شباك الأهلى في بطولة الجمهورية ومن قبل ذلك اختبرت مع الزمالك مع محمد توفيق وحمادة الشرقاوي ولكن لم أوفق فى بداية الأمر لأن الأهلي طلب ضمي باستماته أكبر حينها.


وأردف: "كنت من ناشئي الأهلي وكان فيه مباراة في الشرقية وأحرزت هدفا في بطولة الجمهورية وانضميت بعدها للأهلي، كاشفا: اختبرت مع الزمالك مع محمد توفيق وحمادة الشرقاوي ولكن لم أوفق لكن الأهلي جه لحد عندي للشرقية".
 
وأكمل: "الأهلي خدني من الشرقية وكابتن مصطفى حسين أبو الناشئين اختارني ولعبت للأهلي، واعتز بالفترة اللي لعب فيها بالأهلي وأتشرف اني لعب لأكبر ناديين في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح ريكو: لست أهلاويا رغم أنني من ناشئيه

أوباما يشيد بمدرب الزمالك: تعلمت منه كثيرا والجميع يحبه

حسام باولو: لم أنجح في اختبارات الأهلي.. وانتقلت للزمالك مقابل 7 ملايين جنيه.. فيديو

أيمن عبد العزيز: الخطيب كلمني 3 مرات للانضمام للأهلي ورفضت

فاروق جعفر: أول مشروع في حياتي كان تاكسي 128.. فيديو

فاروق جعفر: أول مرة أمسك 100 جنيه في حياتي كانت هدية من فريد الأطرش.. فيديو

ترشيحاتنا

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

وزير التعليم: سنحاول إدارة العملية التعليمية مع تأمين أولادنا للتعايش مع كورونا العام القادم

في عيد ميلادها..تعرف على القصة الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

صفقة القرن.. إسماعيل يوسف يكشف كواليس لحظة توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك.. فيديو

علي جمعة: السامري كان تربية جبريل كبير الملائكة.. وعصى ربه

زعيم كوريا الشمالية يطيح بحارسه الشخصي ورئيس الاستخبارات.. ويختفي عن الأنظار مجددا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل

دراسة: فيروس كورونا يتنتقل إلى الكلاب عن طريق البشر المصابين به

نتيجة مذهلة.. ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك