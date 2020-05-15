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ديني

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 3 أعمال في العشر الأواخر تجعلك واحدا منهم

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:26 م
لا خوف عليهم ولا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. بـ 3 أعمال في العشر الأواخر
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أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور بندر بليلة، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من المعاني التي بثها الله عز وجل بين أيدي أهل القرآن في كتابه وأراد منهم أن يعقلوها؛ ليحسن حالهم، ويطيب مآلهم: حسن الظن به سبحانه.


 وأوضح «بليلة » خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن حسن الظن هو ملاك الخير الذي أريد لهم، وهو أنبل مراتب معاملتهم لربهم تعالى ذكره؛ فإنهم به يرجون جميل صنعه بهم، ويؤملون لطفه وبره، ويرغبون في إحسانه وجوده، وهذا من أحسن الاعتقاد في الرب وأكمله، وهو اللائق بكماله وجلاله، وهو متولد عن معرفته حق معرفته، وقدره حق قدره!.


وتابع: وحقيق بمن يقرأ قوله سبحانه: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ» الآية 82 من سورة طه،   أن يطمع في مغفرة ذي الجلال، وأن يؤمل فيها جهده، ولا يقنط من رحمته، ولا ييأس من روحه! وحقيق بمن يقرأ قوله تعالى: « رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا» الآية 7 من سورة غافر أن يرجو سعة رحمة الرب له، وشمولها لخطاياه، وأن يرى رحمته أرجى من عمله، ومغفرته أوسع من ذنوبه!.

وأشار إلى أنه حري بمن طرق سمعه قول خالقه: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » الآية 277 من سورة البقرة، أن يكون بعد العمل بها حسن الظن بنيل موعودها،   مترقب الحصول على جزائها،  قريب الأمل،  وافر الفأل؛ حتى يكون من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،   في دنياهم،   وأخراهم،   في عاجل أمرهم وآجله!.

وأضاف أنه جدير بمن يتلو قوله عز اسمه: « إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ» الآية 29 من سورة فاطر، ثم يستوفي خلالها جهده- فيلازم الكتاب وإقام الصلاة والإنفاق في وجوه الخيرات- أن يكون من أعظم الراجين لنيل موفور الأجور،   ومزيد الفضل من لدن غفور شكور؛ فإنه قد أطمعهم في رجائه،   ودعاهم إليه،   والكريم إذا أطمع أوجب،   وإذا أمل حقق!.


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