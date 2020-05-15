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محافظات

وصول رحلة طيران لـ مرسى علم تقل ٢٩٨ مصريا من دبي

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:17 م
وصول رحلة طيران لمرسى
وصول رحلة طيران لمرسى علم تقل ٢٩٨ مصريا من دبى
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إبراهيم جادالله


استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران جديدة لمصريين بالخارج، قادمة من دبى، تقل على متنها ٢٩٨  مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من دبى وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.
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من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من الخرطوم لمرسى علم.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة،، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

 

من جانبها كانت أعلنت منال صالح، وكيل وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن هناك لجان تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتي الوصول للفندق المخصص للإقامة لمدة 14 يوما فترة الحجر الصحي لهم.

 

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن تقوم أعضاء تلك اللجان بإعطاء العائدين من الخارج ارقام هواتف للاتصال بها في حالة وجود اي مشكلات تواجههم داخل الفندق، مؤكدا أن كذلك يتم تعليق لافتات داخل الفنادق موضح عليها ارقام هواتف لجان وزارة السياحة، وأن هناك تنسيق كبير يتم مع ادارة الفنادق المختلفة لحل أي مشكلات تواجه العائدين من الخارج .
 
وصول رحلة طيران لـ مرسى علم تقل ٢٩٨ مصريا من دبي
وصول رحلة طيران لـ مرسى علم تقل ٢٩٨ مصريا من دبي
وصول رحلة طيران لـ مرسى علم تقل ٢٩٨ مصريا من دبي
وصول رحلة طيران لـ مرسى علم تقل ٢٩٨ مصريا من دبي
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