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أخبار العالم

الصحة العالمية: نبحث احتمالية وجود رابط بين كورونا وأمراض التهاب الأطفال

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تدرس احتمالية أن يكون هناك رابط بين فيروس كورونا ومتلازمة كاواساكي التي تؤدي إلى أمراض التهاب لدى الاطفال.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى أن هناك فرضيات أولية تشير ارتباط بين متلازمة كاواساكي وفيروس كورونا.

ووجه الدعوة إلى كل المتخصصين في التحليل السريري حول العالم للعمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية من أجل الاستعداد ومزيد من الفهم لهذه المتلازمة لدى الأطفال".

وتابع أدهانوم  خلال مؤتمر صحفي: "من الضروري تشخيص هذه المتلازمة السريرية بدقة وسرعة لفهم أسبابها ووضع بروتوكولات علاج لها".

كانت المنظمة وشبكتها العالمية للأطباء السريريين، وضعت تعريفا أوليا، ووضعت في تصرف الأطباء استمارة تصريح لكل يشتبه في إصابتها بمتلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية.

وقال مسؤول برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، إن الحالات المسجلة في العالم نادرة ولا يزال دور فيروس كورونا في تطور الالتهاب مجهول حتى الآن.

وتابع: "ليس لدينا أي معلومة مؤكدة بشأن مهاجمة الفيروس للخلايا أو كان فرط الاستجابة المناعية هو ما يؤدي إلى الالتهاب كما هو الحال مع حمى إيبولا.
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