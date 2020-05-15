الاتحاد الأوروبي: نرفض سياسات الضم الإسرائيلية

أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، عن قناعته بوجوب العمل من أجل الحيلولة دون أي محاولة من إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.





ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن بوريل قوله في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة له وسيتصل مع كل الأطراف، بما في ذلك الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء العرب لتفادي أي ضم، مشددا على وجوب تجنب أي عمل أحادي الجانب.





كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقشوا في اجتماعهم عبر الفيديو كونفرنس، آفاق العمل المستقبلي لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط، وبلورة موقف أوروبي واحد للرد على مخططات الضم التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة تطبيقها على أرض الواقع.





وأكد المسؤول الأوروب أن الجهد الدبلوماسي يهدف إلى تجنب وضع لا يريده الأوروبيون"، مشددًا على "تمسك بروكسل بحل الدولتين والقانون الدولي".





وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "يجب احترام القانون الدولي في كل مكان وعدم تطبيقه بشكل انتقائي"، مشيرًا إلى أن الاتحاد ينتظر أن تتسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها رسميا لبدء حوار معها بشأن مختلف القضايا.