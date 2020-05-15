رامز أمير: أجسد شخصية ملازم صاعقة في الاختيار

كشف الفنان رامز امير ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عن تجسيد دور الملازم محمد طلعت السباعى ، خلال أحداث مسلسل “ الاختيار ”، الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي.





وكتب رامز أمير: "توكلنا على الله .

ملازم أ مقاتل / محمد طلعت السباعى

#الاختيار"









ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.









ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.









وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.









ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.









ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين، ماجد المصري، إياد نصار وصلاح عبد الله.



















