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برلمان

مقترح برلمانى بمنح الأطباء المتزوجين إجازات استثنائية

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:41 م
الاطباء
الاطباء
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حسن رضوان
أعلنت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيرة الصحة، بشأن منح العاملين بالقطاع الطبى أجازات أستثنائية.

وقالت د. شاكر لـ"صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ ظهور أزمة فيروس كورونا أصدر قرارا بمنح الأمهات العاملات التى لديها أطفال أقل من 12 عامًا إجازات استثنائية ويستثنى من هذا القرار الأطباء والتمريض وغيرهم.


وأوضحت النائبة أن هناك عددا كبيرا من الأطباء من الإناث والذكور الذين يعملون فى مستشفيات العزل وغيرهم من العاملين بالقطاع الطبى المتزوجون من أطباء مثلهم أو عاملين بالقطاع الطبى لا يحصلون على إجازات استثنائية بسبب هذا القرار.

وأكدت النائبة، أنه فى حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا فلا يوجد من يقوم بمراعاة الأولاد بسبب أن كل منهما يعمل فى مستشفيات العزل، متابعة: "ينبغى إعطاء إجازة استثنائية لأحدهم سواء الزوج أو الزوجة لمراعاة شئون المنزل والأولاد".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه معركة كبيرة وجنودها أصحاب البالطو الأبيض فهم خط الدفاع الأول الذى ينبغى أن نقدم له الدعم الطبى والمنح والدعم اللازم حتى يستطيع أن ينهض ويعمل فى طريقة للقضاء على المرض والحفاظ على صحة المواطنين.
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