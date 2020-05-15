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أخبار البلد

كتب التاريخ بداياته.. هدية مصر للطيران للأطباء والجيش والشرطة الصامدين أمام كورونا..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:04 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

أهدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أغنية "كتب التاريخ بداياته" لجميع الفئات من الأطباء والجيش والشرطة والعاملين بمصر للطيران وغيرهم من الفئات التي تتطلب منها ظروف العمل المواجهة والقتال جنبا إلى جنب بجوار أجهزة الدولة المصرية لتخطي أزمة الفيروس المستجد.

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أغنية "كتب التاريخ بداياته" غنتها المطربة ياسمين على ولحنها محمد مدين، وتأتي تقديرا للجهود المبذولة من فئات المجتمع كافة ودورهم الوطني المشرف في التعامل مع جائحة كورونا.


وساهمت مصر للطيران، بدورها الوطني منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في نقل وإجلاء المصريين العالقين في معظم أنحاء دول العالم، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.


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وعلقت سلطة الطيران المدنى المصري، حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


أغنية "كتب التاريخ بداياته"، توزيع موسيقي أحمد عادل وإخراج عمار جلال وكلمات محمد حماد ضابط حركة بمصر للطيران.





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