كتب التاريخ بداياته.. هدية مصر للطيران للأطباء والجيش والشرطة الصامدين أمام كورونا..فيديو

أهدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أغنية "كتب التاريخ بداياته" لجميع الفئات من الأطباء والجيش والشرطة والعاملين بمصر للطيران وغيرهم من الفئات التي تتطلب منها ظروف العمل المواجهة والقتال جنبا إلى جنب بجوار أجهزة الدولة المصرية لتخطي أزمة الفيروس المستجد.

أغنية "كتب التاريخ بداياته" غنتها المطربة ياسمين على ولحنها محمد مدين، وتأتي تقديرا للجهود المبذولة من فئات المجتمع كافة ودورهم الوطني المشرف في التعامل مع جائحة كورونا.





وساهمت مصر للطيران، بدورها الوطني منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في نقل وإجلاء المصريين العالقين في معظم أنحاء دول العالم، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.



